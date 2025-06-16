الدويري يشرح كيفية استهداف الملجأ الإسرائيلي في "بتاح تكفا"

وجاء حديث الدويري بعد أن ذكرت القناة الـ12 الإسرائيلية أن تحقيقًا أوليًا كشف أن صاروخًا إيرانيًا أصاب ملجأ إصابة مباشرة في بتاح تكفا شرقي تل أبيب، وأدى إلى مقتل 3 إسرائيليين.
كما قالت الجبهة الداخلية الإسرائيلية إن صاروخًا باليستيًا ثقيلًا أصاب مباشرة الحائط بين غرفتين محصنتين في بتاح تكفا.
وأوضح الدويري أن الملاجئ المحصنة يجب أن تكون مستقلة خارج البنايات السكنية أو تحتها في الطابق الأرضي أو ما دونه.
وأشار الخبير العسكري إلى أن الغرفة المحصنة تكون أكثر أمانًا من الغرف الأخرى، و"تقي من ضربة تبعد عشرات الأمتار، لكنها لا تقي من ضربة صاروخية مباشرة".
أما بالنسبة للمواصفات الهندسية للتحصينات والملاجئ التقليدية، فإن سمك جدرانها يكون مضاعفًا، وتكون مصفحة بطبقات حديدية، وأسقفها بسمك 120 سنتيمترًا.
ووفق الدويري، فإن هذه المواصفات تُنفَّذ في مواقع عسكرية ومنشآت منفردة وفي عمق الجبال، ويتم تغطيتها بمواد الردم، و"ليست غرفة محصنة داخل البنايات مهما كانت مواصفاتها".
وتُعرف الغرفة المحصنة بزيادة سمك جدرانها (30 سنتيمترًا وفق المقاييس الهندسية)، كما تُبنى من الخرسانة المسلحة بدلًا من الطوب المفرغ، ويكون سقفها أكثر سماكة.
وعند وقوع إصابات مباشرة للأماكن المحصنة، شدد الخبير العسكري على ضرورة الحديث عن قدرة الصواريخ على الاختراق، إذ توجد صواريخ برؤوس حربية تخترق أكثر من 120 سنتيمترًا من الخرسانة، وهناك أيضًا قنابل خارقة للتحصينات.
وأكد أن بعض الصواريخ تخترق التحصينات إذا زُوّدت بفيوزات قادرة على اختراق عدة طبقات من الإسمنت، وليست طبقة واحدة فقط.
من جانبها، نقلت صحيفة "معاريف" عن المتحدث باسم الإسعاف الإسرائيلي قوله إن الملاجئ ربما لا تصمد في وجه الصواريخ.
فيما كشفت تقارير صحفية بأن هناك نوعين من الملاجئ في إسرائيل:
ملاجئ تحت الأرض تابعة للبلديات والحكومة الإسرائيلية.
ملاجئ داخل المنازل الحديثة، تُبنى كغرف محصنة داخل المبنى نفسه، وفق معايير حديثة بإضافة كميات كبيرة من الإسمنت لمنع اختراق الصواريخ.
الجزيرة
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