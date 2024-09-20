الدين الوطني البريطاني يصل إلى مستوى قياسي عند 100% من الناتج المحلي

ووفقا للبيانات الرسمية التي نشرتها وسائل الإعلام البريطانية، اليوم، بلغ العجز 64.1 مليار جنيه إسترليني بين نيسان وآب الماضيين، متجاوزا التوقعات المقدمة من مكتب مسؤولية الميزانية في آذار بمقدار 6.3 مليار جنيه إسترليني.
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