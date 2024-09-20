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الدين الوطني البريطاني يصل إلى مستوى قياسي عند 100% من الناتج المحلي

بريطانيا
بريطانيا
الجمعة، 20-09-2024 05:18 م

الوكيل الإخباري-   شهد الاقتراض الحكومي في المملكة المتحدة زيادة غير متوقعة خلال الأشهر الخمسة الأولى من السنة المالية.

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ووفقا للبيانات الرسمية التي نشرتها وسائل الإعلام البريطانية، اليوم، بلغ العجز 64.1 مليار جنيه إسترليني بين نيسان وآب الماضيين، متجاوزا التوقعات المقدمة من مكتب مسؤولية الميزانية في آذار بمقدار 6.3 مليار جنيه إسترليني.

 
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