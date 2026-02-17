الثلاثاء 2026-02-17 06:44 م

الديوان الملكي السعودي: المحكمة العليا تعلن الأربعاء أول أيام رمضان

أرشيفية
 
الثلاثاء، 17-02-2026 06:02 م
الوكيل الإخباري- أعلنت المملكة العربية السعودية أن يوم غدٍ الأربعاء، هو أول أيام شهر رمضان المبارك.اضافة اعلان


وكان نشر الديوان الملكي السعودي بأن المحكمة العليا في البلاد أعلنت أن يوم غد الأربعاء هو أول أيام شهر رمضان المبارك.
 
 


