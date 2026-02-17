الديوان الملكي السعودي: المحكمة العليا تعلن الأربعاء أول أيام رمضان

06:02 م

الوكيل الإخباري- أعلنت المملكة العربية السعودية أن يوم غدٍ الأربعاء، هو أول أيام شهر رمضان المبارك.





وكان نشر الديوان الملكي السعودي بأن المحكمة العليا في البلاد أعلنت أن يوم غد الأربعاء هو أول أيام شهر رمضان المبارك.

