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الديوان الملكي السعودي يعلن وفاة أميرة من آل سعود

الديوان الملكي السعودي
الديوان الملكي السعودي
الإثنين، 19-08-2024 08:05 ص

الوكيل الإخباري-   أعلن الديوان الملكي السعودي عن وفاة الأميرة موضي بنت سعود الكبير آل سعود.

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وقال الديوان الملكي أمس الأحد في بيان: "انتقلت إلى رحمة الله تعالى صاحبة السمو الأميرة موضي بنت سعود الكبير آل سعود، وسيصلى عليها -إن شاء الله- يوم غدٍ الاثنين الموافق 15/2/1446هـ، بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض".

 

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