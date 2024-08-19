الديوان الملكي السعودي يعلن وفاة أميرة من آل سعود

الوكيل الإخباري- أعلن الديوان الملكي السعودي عن وفاة الأميرة موضي بنت سعود الكبير آل سعود.

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وقال الديوان الملكي أمس الأحد في بيان: "انتقلت إلى رحمة الله تعالى صاحبة السمو الأميرة موضي بنت سعود الكبير آل سعود، وسيصلى عليها -إن شاء الله- يوم غدٍ الاثنين الموافق 15/2/1446هـ، بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض".