الديوان الملكي السعودي يعلن وفاة أميرة من آل سعود

وقال الديوان الملكي أمس الأحد في بيان: "انتقلت إلى رحمة الله تعالى صاحبة السمو الأميرة موضي بنت سعود الكبير آل سعود، وسيصلى عليها -إن شاء الله- يوم غدٍ الاثنين الموافق 15/2/1446هـ، بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض".
#الديوان_الملكي: وفاة صاحبة السمو الأميرة موضي بنت سعود الكبير آل سعود، وسيصلى عليها يوم غدٍ الاثنين بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله بمدينة الرياض.#واس pic.twitter.com/PEetxHOuRR— واس الأخبار الملكية (@spagov) August 18, 2024
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