الديوان الملكي السعودي يعلن وفاة أميرة

الوكيل الإخباري- أعلن الديوان الملكي السعودي ليل الخميس الجمعة، وفاة الأميرة نورة بنت عبد الله آل عبد الرحمن آل سعود.



وجاء في بيان صدر عن الديوان الملكي السعودي: "انتقلت إلى رحمة الله تعالى صاحبة السمو الأميرة نورة بنت عبد الله آل عبد الرحمن آل سعود".

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وأضاف البيان: "سيصلى عليها ـ إن شاء الله ـ يوم الجمعة الموافق 26 صفر 1446 هجري، بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض".



وتابع الديوان المكي في بيانه: "تغمدها الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنها فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون".