الديوان الملكي السعودي يعلن وفاة أميرة

وجاء في بيان صدر عن الديوان الملكي السعودي: "انتقلت إلى رحمة الله تعالى صاحبة السمو الأميرة نورة بنت عبد الله آل عبد الرحمن آل سعود".
وأضاف البيان: "سيصلى عليها ـ إن شاء الله ـ يوم الجمعة الموافق 26 صفر 1446 هجري، بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض".
وتابع الديوان المكي في بيانه: "تغمدها الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنها فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون".
-
أخبار متعلقة
-
هجوم بطائرة مسيرة على القاعدة الأميركية بدير الزور
-
الملك سلمان يصدر عدداً من الأوامر الملكية
-
الاحتلال يجدد قصف عدة بلدات في جنوب لبنان
-
إسطنبول.. وفاة ومصابون بتصادم مروع بين حافلتي خط نقل شهير
-
ليبيا.. بيان لرئيس المجلس الرئاسي بعد دعوة مجلس الأمن
-
الجيش الروسي يسيطر على قريتين شرقي أوكرانيا
-
صعوبات في السيطرة على حرائق غابات إيران
-
اعتداء على طفل سوري يثير موجة غضب في تركيا