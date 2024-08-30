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الديوان الملكي السعودي يعلن وفاة أميرة

علم المملكة العربية السعودية
علم المملكة العربية السعودية
الجمعة، 30-08-2024 09:41 ص

الوكيل الإخباري- أعلن الديوان الملكي السعودي ليل الخميس الجمعة، وفاة الأميرة نورة بنت عبد الله آل عبد الرحمن آل سعود.

وجاء في بيان صدر عن الديوان الملكي السعودي: "انتقلت إلى رحمة الله تعالى صاحبة السمو الأميرة نورة بنت عبد الله آل عبد الرحمن آل سعود".

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وأضاف البيان: "سيصلى عليها ـ إن شاء الله ـ يوم الجمعة الموافق 26  صفر 1446 هجري، بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض".


وتابع الديوان المكي في بيانه: "تغمدها الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنها فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون".

 

RT

 
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