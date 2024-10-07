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الديوان الملكي السعودي يعلن وفاة أمير

الديوان الملكي السعودي
الديوان الملكي السعودي
الإثنين، 07-10-2024 09:38 م
الوكيل الإخباري-   اعلن الديوان الملكي السعودي وفاة الأمير سلطان بن محمد بن عبدالعزيز آل سعود بن فيصل آل سعود.اضافة اعلان


وسيصلى عليه ـ إن شاء الله ـ يوم غدٍ الثلاثاء الموافق 5 / 4 / 1446هـ، بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض.

تغمده الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنه فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون.
 
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