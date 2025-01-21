 
الثلاثاء 2025-01-21 03:12 م
 

الديوان الملكي السعودي يعلن وفاة أمير

العلم السعودي
السعودية
الثلاثاء، 21-01-2025 02:47 م
الوكيل الإخباري-   نعى الديوان الملكي السعودي وفاة صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن مشعل بن عبدالعزيز آل سعود.اضافة اعلان


وصدر عن الديوان الملكي السعودي اليوم الثلاثاء البيان التالي:

انتقل إلى رحمة الله تعالى صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن مشعل بن عبدالعزيز آل سعود، وسيُصلى عليه -إن شاء الله-، اليوم الثلاثاء؛ الموافق 21 /7/ 1446هـ، بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض.

تغمده الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنه فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون.
 
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