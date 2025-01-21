الديوان الملكي السعودي يعلن وفاة أمير

وصدر عن الديوان الملكي السعودي اليوم الثلاثاء البيان التالي:
انتقل إلى رحمة الله تعالى صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن مشعل بن عبدالعزيز آل سعود، وسيُصلى عليه -إن شاء الله-، اليوم الثلاثاء؛ الموافق 21 /7/ 1446هـ، بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض.
تغمده الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنه فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون.
-
أخبار متعلقة
-
مجلس الشيوخ الأميركي يصادق بالإجماع على تعيين ماركو روبيو وزيرا للخارجية
-
أول تعليق كندي بعد إعلان ترامب نيته فرض رسوم جمركية على أوتاوا
-
ترامب يوجه بإعادة تسمية خليج المكسيك ليصبح الخليج الأمريكي
-
ترامب يصف كوريا الشمالية بـ"القوة النووية" وجارتها الجنوبية تعلق
-
الشرع يهنئ ترامب ويتطلع لتحسين العلاقات مع الولايات المتحدة
-
الأمم المتحدة تؤكد أهمية اتفاق المناخ بعد تهديد البيت الأبيض بالانسحاب
-
ترامب يوقع 4 أوامر تنفيذية.. ابرزها تقييد منح الجنسية الأمريكية وتعليق المساعدات
-
ترامب يوقع أمرا بالانسحاب من منظمة الصحة ويتهمها بـ"الخداع"