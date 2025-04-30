الديوان الملكي السعودي يعلن وفاة أمير

الوكيل الإخباري- أعلنت وكالة الأنباء السعودية "واس" أمس الثلاثاء، وفاة الأمير ناصر بن فهد بن عبد الله بن سعود بن فرحان آل سعود.



وأوضحت "واس" أنه سيصلى على الأمير ناصر بن فهد اليوم الأربعاء الموافق 2 ذو القعدة 1446 هجري، بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبد الله في مدينة الرياض.



ونعى العديد من الشخصيات والمؤسسات السعودية الأمير ناصر بن فهد على مواقع التواصل الاجتماعي، داعين له بالرحمة، وأن يلهم الله ذويه بالصبر والسلوان.

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