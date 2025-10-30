الديوان الملكي السعودي يعلن وفاة أمير

وجاء في بيان صادر عن الديوان: "انتقل إلى رحمة الله تعالى صاحب السمو الأمير خالد بن محمد بن تركي بن عبد العزيز بن تركي آل سعود".
وأضاف البيان: "سيُصلى عليه يوم غد الجمعة الموافق 9 جمادى الأولى 1447هـ، بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبد الله بمدينة الرياض".
-
