الديوان الملكي السعودي يعلن وفاة الأميرة جواهر بنت بندر آل سعود

12:32 م

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الوكيل الإخباري- أصدر الديوان الملكي السعودي اليوم بياناً جاء فيه: انتقلت إلى رحمة الله تعالى الأميرة جواهر بنت بندر بن محمد بن عبدالعزيز آل سعود، وسيصلى عليها -إن شاء الله- اليوم (الخميس) الموافق 10 / 11 / 1446هـ، بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض. اضافة اعلان





تغمدها الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنها فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون.



