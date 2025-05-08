الخميس 2025-05-08 01:52 م
 

الديوان الملكي السعودي يعلن وفاة الأميرة جواهر بنت بندر آل سعود

الديوان الملكي السعودي
الديوان الملكي السعودي
 
الخميس، 08-05-2025 12:32 م
الوكيل الإخباري-   أصدر الديوان الملكي السعودي اليوم بياناً جاء فيه: انتقلت إلى رحمة الله تعالى الأميرة جواهر بنت بندر بن محمد بن عبدالعزيز آل سعود، وسيصلى عليها -إن شاء الله- اليوم (الخميس) الموافق 10 / 11 / 1446هـ، بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض.اضافة اعلان


تغمدها الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنها فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون.
 
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