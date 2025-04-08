الديوان الملكي السعودي يعلن وفاة امير

" بيان من الديوان الملكي " انتقل إلى رحمة الله تعالى صاحب السمو الأمير / عبدالله بن مساعد آل عبدالرحمن آل سعود، وسيصلى عليه ـ إن شاء الله ـ يوم غدٍ الأربعاء الموافق 11 / 10 / 1446هـ، بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض. تغمده الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنه فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون.
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