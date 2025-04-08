الثلاثاء 2025-04-08 05:07 م
 

الديوان الملكي السعودي يعلن وفاة امير

الديوان الملكي السعودي
الديوان السعودي
 
الثلاثاء، 08-04-2025 04:42 م

الوكيل الإخباري-    أصدر الديوان السعودي بياناً اليوم الثلاثاء، جاء فيه:

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" بيان من الديوان الملكي " انتقل إلى رحمة الله تعالى صاحب السمو الأمير / عبدالله بن مساعد آل عبدالرحمن آل سعود، وسيصلى عليه ـ إن شاء الله ـ يوم غدٍ الأربعاء الموافق 11 / 10 / 1446هـ، بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض. تغمده الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنه فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون.

 
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