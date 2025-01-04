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الديوان الملكي السعودي يعلن وفاة والدة الأمير الوليد بن طلال

علم السعودية
علم السعودية
السبت، 04-01-2025 09:48 م

الوكيل الإخباري-   أعلن الديوان الملكي السعودي مساء اليوم السبت، وفاة الأميرة منى الصلح، والدة الأمير الوليد بن طلال بن عبد العزيز آل سعود.

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وصدر عن الديوان الملكي السعودي بيان جاء فيه: "انتقلت إلى رحمة الله تعالى والدة صاحب السمو الملكي الأمير الوليد بن طلال بن عبدالعزيز آل سعود".

وأضاف البيان: "وسيصلى عليها ـ إن شاء الله ـ يوم غد الأحد الموافق 5 رجب 1446 هجري، بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض".

وختم الديوان الملكي السعودي  بيانه: "تغمدها الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنها فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون".

الأميرة منى الصلح:

 ابنة رئيس الوزراء اللبناني الراحل رياض الصلح والزوجة السابقة للأمير طلال بن عبد العزيز آل سعود.

رزقت الأميرة منى الصلح والأمير طلال بثلاثة أولاد: الأمير الوليد بن طلال بن عبد العزيز آل سعود، الأمير خالد بن طلال وهو أصغر أولاد الأميرة منى، والأميرة ريما بنت طلال.

كانت الأميرة منى الصلح الزوجة الثانية للأمير طلال، ودام زواجهما 14 عاما، إلى أن انفصلا من دون إعلان الأسباب، إلا أن منى ظلت محتفظة بلقب الأميرة. بعدها عادت الى لبنان واصطحبت معها أبنائها، لكنهم انتقلوا إلى رعاية أبيهم الأمير طلال فيما بعد وكانوا يتنقلون بين الرياض وبيروت.

 
gnews

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