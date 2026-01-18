الأحد 2026-01-18 01:19 م

الديوان الملكي السعودي ينعى أميراً من آل سعود

الأحد، 18-01-2026 10:58 ص
الوكيل الإخباري-   نعى الديوان الملكي السعودي الأمير بندر بن عبد الله آل عبد الرحمن آل سعود الذي وافته المنية اليوم الأحد.اضافة اعلان


وبحسب وكالة الأنباء السعودية "واس": "سيصلى على الأمير الراحل اليوم الأحد الموافق 29 / 7 / 1447هـ، بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض".

