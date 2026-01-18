الديوان الملكي السعودي ينعى أميراً من آل سعود

وبحسب وكالة الأنباء السعودية "واس": "سيصلى على الأمير الراحل اليوم الأحد الموافق 29 / 7 / 1447هـ، بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض".
روسيا اليوم
-
أخبار متعلقة
-
إجلاء قرابة 20 ألف شخص بسبب حرائق في جنوب تشيلي
-
لبيد يطالب بتدخل مصري مباشر لإدارة القطاع
-
إعلام عبري: قدرات هجومية ودفاعية غير مسبوقة للبحرية المصرية
-
عودة مطار حلب الدولي للعمل الثلاثاء المقبل
-
العراق يسيطر على قاعدة عين الأسد بعد انسحاب القوات الأميركية
-
ما حقيقة مطالبة ترامب الدول بمليار دولار مقابل البقاء في مجلس السلام؟
-
القوات السورية تسيطر على أكبر حقل نفطي في البلاد
-
جيش كوريا الجنوبية يبدأ في نشر الصاروخ "الوحش" هيونمو-5