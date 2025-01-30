 
الخميس 2025-01-30 10:37 م
 

الديوان الملكي السعودي ينعى اميرة

ارشيفية
ارشيفية
الخميس، 30-01-2025 09:12 م

الوكيل الإخباري-   أعلن الديوان الملكي السعودي في بيان له اليوم الخميس، وفاة الأميرة وطفاء بنت محمد آل عبد الرحمن آل سعود.

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وصدر عن الديوان الملكي السعودي بيان جاء فيه: "انتقلت إلى رحمة الله تعالى صاحبة السمو الأميرة وطفاء بنت محمد آل عبد الرحمن آل سعود".

وأضاف البيان: "وسيصلى عليها - إن شاء الله - اليوم الخميس الموافق 30 رجب 1446 هجري، بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبد الله في مدينة الرياض".

وختم الديوان الملكي بيانه: "تغمدها الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنها فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون".

 
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