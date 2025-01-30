الديوان الملكي السعودي ينعى اميرة

وأضاف البيان: "وسيصلى عليها - إن شاء الله - اليوم الخميس الموافق 30 رجب 1446 هجري، بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبد الله في مدينة الرياض".
وختم الديوان الملكي بيانه: "تغمدها الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنها فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون".
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