‏الرئاسة الإيرانية: تعيين محمد باقر ذو القدر أمينا لمجلس الأمن القومي خلفا للاريجاني

الوكيل الإخباري- ‏أعلنت الرئاسة الإيرانية تعيين محمد باقر ذو القدر أمينا لمجلس الأمن القومي خلفا لعلي لاريجاني الذي قتل جراء هجمات الولايات المتحدة وإسرائيل.


وكتب مساعد الرئيس الإيراني لشؤون الاتصال والإعلام مهدي طباطبائي على منصة "إكس": "محمد باقر ذو القدر، بموافقة قائد الثورة الإسلامية المعظم وبحكم من رئيس الجمهورية، تم تعيينه أمينا للمجلس الأعلى للأمن القومي".
 
 


