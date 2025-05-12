الإثنين 2025-05-12 08:50 م
 

الرئاسة السورية تعلن عدم مشاركة الشرع في أعمال القمة العربية في بغداد

الرئيس أحمد الشرع
الرئيس أحمد الشرع
 
الإثنين، 12-05-2025 07:30 م

الوكيل الإخباري-   أعلنت الرئاسة السورية في بيان لها أن الرئيس أحمد الشرع لن يشارك في أعمال القمة العربية المزمع عقدها في بغداد.

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وجاء في البيان: "الرئيس أحمد الشرع لن يشارك في أعمال القمة العربية المزمع عقدها في بغداد".

وأضاف: "الوفد السوري إلى القمة سيكون برئاسة وزير الخارجية والمغتربين أسعد الشيباني حيث سيمثل سوريا في المناقشات والمباحثات التي ستجري خلال الاجتماع".

 
gnews

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