الرئاسة السورية تعلن عدم مشاركة الشرع في أعمال القمة العربية في بغداد

وأضاف: "الوفد السوري إلى القمة سيكون برئاسة وزير الخارجية والمغتربين أسعد الشيباني حيث سيمثل سوريا في المناقشات والمباحثات التي ستجري خلال الاجتماع".
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