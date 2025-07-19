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الرئاسة السورية تعلن وقفا شاملا وفوريا لإطلاق النار

علم سوريا
علم سوريا
 
السبت، 19-07-2025 10:42 ص
الوكيل الإخباري- أعلنت الرئاسة السورية وقفًا شاملًا وفوريًا لإطلاق النار، وذلك حقنًا لدماء السوريين، وللحفاظ على وحدة الأراضي السورية وسلامة شعبها.اضافة اعلان


وقالت الرئاسة في بيان، السبت: "في ظل الظروف الدقيقة التي تمر بها البلاد، وحرصًا على حقن دماء السوريين، والحفاظ على وحدة الأراضي السورية وسلامة شعبها، واستجابةً للمسؤولية الوطنية والإنسانية، تُعلن رئاسة الجمهورية العربية السورية وقفًا شاملًا وفوريًا لإطلاق النار".

وأهابت الرئاسة بالجميع فسح المجال أمام الدولة السورية، ومؤسساتها وقواتها، لتطبيق هذا الوقف بمسؤولية، وبما يضمن تثبيت الاستقرار ووقف سفك الدماء.

ودعت الرئاسة جميع الأطراف، دون استثناء، إلى الالتزام الكامل بهذا القرار، ووقف كافة الأعمال القتالية فورًا في جميع المناطق، وضمان حماية المدنيين، وتأمين وصول المساعدات الإنسانية دون أي عوائق.

وقال البيان، إن قوات الأمن بدأت بالانتشار في عدد من المناطق لضمان تنفيذ وقف إطلاق النار، والحفاظ على النظام العام، وتأمين حماية المواطنين وممتلكاتهم، بما يعزز التهدئة والاستقرار.

وحذرت الرئاسة من أي خرق لهذا القرار، إذ ستعدّه انتهاكًا صريحًا للسيادة الوطنية، قائلة إنه سيُواجه بما يلزم من إجراءات قانونية وفقًا للدستور والقوانين النافذة.
 
 
gnews

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