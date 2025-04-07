الرئاسة السورية تعيين حاكما جديدا لمصرف سوريا المركزي

وجاء في بيان الرئاسة السورية أنه جاء تعيين حاكم مصرف سوريا المركزي الجديد بناء على الصلاحيات الممنوحة وعلى القوانين والتشريعات النافذة.
وكانت ميساء صابرين قد قدمت استقالتها في السابع والعشرين من آذار الماضي بعد أقل من ثلاثة أشهر على تولي منصبها على نحو مؤقت.
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