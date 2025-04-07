الرئاسة السورية تعيين حاكما جديدا لمصرف سوريا المركزي

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الوكيل الإخباري- قررت الرئاسة السورية، الاثنين، تعيين عبدالقادر الحصرية حاكما جديدا لمصرف سوريا المركزي خلفا لـ ميساء صابرين. اضافة اعلان





وجاء في بيان الرئاسة السورية أنه جاء تعيين حاكم مصرف سوريا المركزي الجديد بناء على الصلاحيات الممنوحة وعلى القوانين والتشريعات النافذة.



وكانت ميساء صابرين قد قدمت استقالتها في السابع والعشرين من آذار الماضي بعد أقل من ثلاثة أشهر على تولي منصبها على نحو مؤقت.