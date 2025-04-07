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الرئاسة السورية تعيين حاكما جديدا لمصرف سوريا المركزي

المبنى الرئيسي لمصرف سوريا المركزي في العاصمة دمشق
المبنى الرئيسي لمصرف سوريا المركزي في العاصمة دمشق
 
الإثنين، 07-04-2025 07:46 م
الوكيل الإخباري-   قررت الرئاسة السورية، الاثنين، تعيين عبدالقادر الحصرية حاكما جديدا لمصرف سوريا المركزي خلفا لـ ميساء صابرين.اضافة اعلان


وجاء في بيان الرئاسة السورية أنه جاء تعيين حاكم مصرف سوريا المركزي الجديد بناء على الصلاحيات الممنوحة وعلى القوانين والتشريعات النافذة.

وكانت ميساء صابرين قد قدمت استقالتها في السابع والعشرين من آذار الماضي بعد أقل من ثلاثة أشهر على تولي منصبها على نحو مؤقت.
 
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