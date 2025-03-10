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الرئاسة السورية: توقيع اتفاق باندماج قوات سوريا الديمقراطية ضمن مؤسسات الدولة

جانب من توقيع الاتفاق
جانب من توقيع الاتفاق
 
الإثنين، 10-03-2025 11:34 م

الوكيل الإخباري-  أعلنت الرئاسة السورية، اليوم الاثنين، توقيع اتفاق يقضي باندماج قوات سوريا الديمقراطية ضمن مؤسسات الدولة السورية، والتأكيد على وحدة الأراضي السورية ورفض التقسيم.

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وأوضحت الرئاسة بحسب ما نقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا)، أن الاتفاق جاء بعد اجتماع بين الرئيس السوري أحمد الشرع، وقائد قوات سوريا الديمقراطية، مظلوم عبدي، موضحة أن الاتفاق ينص على ضمان حقوق كل السوريين في التمثيل والمشاركة السياسية.


كما ينص الاتفاق على وقف إطلاق النار في كافة الأراضي السورية وأن المجتمع الكردي أصيل في الدولة وحقه مضمون في المواطنة والدستور.


وأضافت الرئاسة أن الاتفاق ينص كذلك على دمج المؤسسات المدنية والعسكرية شمال شرقي سوريا ضمن إدارة الدولة السورية.

 
 
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