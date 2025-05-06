الثلاثاء 2025-05-06 02:16 ص
 

الرئاسة السورية: من المتوقع أن يزور الشرع فرنسا قريبا

الرئاسة السورية: من المتوقع أن يزور الشرع فرنسا قريبا
الرئيس السوري أحمد الشرع
 
الثلاثاء، 06-05-2025 12:59 ص
الوكيل الإخباري- قال مكتب الرئيس السوري أحمد الشرع في بيان إن من المتوقع أن يزور الرئيس فرنسا قريبا، دون أن يحدد موعدا.اضافة اعلان


وكان الشرع تلقى في فبراير شباط دعوة من نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون لزيارة فرنسا خلال الأسابيع المقبلة.   
 
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