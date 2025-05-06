الرئاسة السورية: من المتوقع أن يزور الشرع فرنسا قريبا

وكان الشرع تلقى في فبراير شباط دعوة من نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون لزيارة فرنسا خلال الأسابيع المقبلة.
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