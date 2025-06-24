الرئاسة الفلسطينية ترحب بإعلان وقف إطلاق النار وتطالب بشموله قطاع غزة

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الوكيل الإخباري- رحبت الرئاسة الفلسطينية بإعلان الرئيس الأميركي دونالد ترمب، التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران، مثمنة الجهود المبذولة لخفض التصعيد، وطالبت بشموله قطاع غزة. اضافة اعلان





وقالت الرئاسة الفلسطينية في بيان اليوم الثلاثاء، إن التوصل إلى وقف إطلاق النار هو خطوة هامة على طريق تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة، عبر الدبلوماسية وإنهاء النزاعات وفق الشرعية الدولية والقانون الدولي.



وأضافت "نطالب باستكمال هذه الخطوة، عبر تحقيق وقف لإطلاق النار يشمل قطاع غزة، لرفع المعاناة عن الشعب الفلسطيني ووقف عمليات القتل والتجويع، بما يحقق الأمن والاستقرار الشاملين في المنطقة، باعتبار أن حل القضية الفلسطينية وفق الشرعية الدولية هو الذي يؤدي إلى سلام دائم وحقيقي ومستقر".





