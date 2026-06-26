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الرئاسة اللبنانية: اتفاق الإطار مع إسرائيل أول الطريق لعودة اللبنانيين إلى أرضهم المحررة كاملة

الرئاسة اللبنانية: اتفاق الإطار مع إسرائيل أول الطريق لعودة اللبنانيين إلى أرضهم المحررة كاملة
الرئاسة اللبنانية: اتفاق الإطار مع إسرائيل أول الطريق لعودة اللبنانيين إلى أرضهم المحررة كاملة
 
الجمعة، 26-06-2026 10:55 م
الوكيل الإخباري-  اعتبر الرئيس اللبناني جوزاف عون أن الاتفاق الإطاري الذي وُقّع مع إسرائيل الجمعة برعاية الولايات المتحدة، هو بمثابة "خطوة أولى على طريق استعادة لبنان لسيادة دولته".اضافة اعلان


وقال عون في بيان إن الفريق اللبناني المفاوض "أنجز ما نَعتبره خطوة أولى على طريق استعادة لبنان لسيادة دولته على أراضيه كاملة، غير منقوصة ذرة".
 
 


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