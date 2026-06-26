الرئاسة اللبنانية: اتفاق الإطار مع إسرائيل أول الطريق لعودة اللبنانيين إلى أرضهم المحررة كاملة

وقال عون في بيان إن الفريق اللبناني المفاوض "أنجز ما نَعتبره خطوة أولى على طريق استعادة لبنان لسيادة دولته على أراضيه كاملة، غير منقوصة ذرة".
-
أخبار متعلقة
-
بوركينا فاسو تقطع علاقاتها الدبلوماسية مع فرنسا
-
غارات أمريكية على إيران بعد وقف إطلاق النار
-
فرنسا .. وفاة أطفال داخل سيارات بسبب موجة الحر القياسية
-
الولايات المتحدة ترفع عقوبات عن فنزويلا للمساعدة في جهود الإغاثة
-
نتنياهو: إسرائيل ستبقى في جنوب لبنان إلى حين نزع سلاح حزب الله
-
حصيلة الزلزالين في فنزويلا ترتفع الى 920 قتيلا
-
لبنان وإسرائيل يوقعان على اتفاق إطاري برعاية أميركية
-
عاجل ترامب يتهم إيران بمهاجمة سفينة في هرمز وارتكاب "انتهاك أخرق" لوقف النار