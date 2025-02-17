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الرئاسة اللبنانية: تمديد تعليق الرحلات من وإلى إيران

الطيران اللبناني
الطيران اللبناني
الإثنين، 17-02-2025 08:19 م

الوكيل الإخباري-   أكدت الرئاسة اللبنانية، الاثنين، تمديد مهلة تعليق الرحلات من وإلى إيران، وإعطاء التوجيهات اللازمة والصارمة بعدم التهاون أو السماح بإقفال طريق المطار والمحافظة على الأملاك العامة.

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وفي التفاصيل، ترأس الرئيس اللبناني جوزيف عون، بعد ظهر اليوم، اجتماعا في قصر بعبدا ضم رئيس مجلس الوزراء نواف سلام، ووزير الدفاع الوطني ميشال منسى، ووزير الخارجية والمغتربين يوسف رجي، ووزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار، ووزير الأشغال العامة والنقل فايز رسامني، ورئيس جهاز أمن المطار العميد الركن فادي كفوري.

وتم تخصيص الاجتماع للبحث في التطورات المتعلقة بمطار رفيق الحريري الدولي - بيروت.

وصدر بعد الاجتماع بيان جاء فيه: "

 أثنى رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون ورئيس مجلس الوزراء نواف سلام على عمل الأجهزة العسكرية والأمنية للمحافظة على الأمن المحيط بالمطار وإبقاء الطريق المؤدية إليه سالكة.
 إعطاء التوجيهات اللازمة والصارمة للأجهزة العسكرية والأمنية بعدم التهاون أو السماح بإقفال طريق المطار والمحافظة على الأملاك العامة.


تكليف وزير الخارجية والمغتربين متابعة الاتصالات الديبلوماسية لمعالجة مسألة الرحلات الجوية بين طهران وبيروت وتأمين عودة المسافرين اللبنانيين الذين ما زالوا في إيران.


التأكيد على التدابير والإجراءات المتّبعة في تفتيش الطائرات كافة وتكليف جهاز أمن المطار متابعة الالتزام بالتوجيهات اللازمة.


تكليف وزير الاشغال العامة والنقل تمديد مهلة تعليق الرحلات من وإلى إيران".

 
gnews

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