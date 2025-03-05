 
الأربعاء 2025-03-05 12:27 ص
 

الرئاسة المصرية: القادة العرب أعلنوا دعم خطة مصر لإعادة إعمار غزة دون تهجير

القمة العربية
القمة العربية
الأربعاء، 05-03-2025 12:19 ص

الوكيل الإخباري-    أكدت الرئاسة المصرية دعم القادة العرب الكامل لخطة الإعمار التي تقدمت بها مصر وعرضتها على القمة، وهو ما تجلى في البيان الختامي للقمة.

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وقالت الرئاسة المصرية، في بيان، إن القمة شهدت نقاش القادة العرب بشأن سبل دعم القضية الفلسطينية، حيث أكدوا رفضهم المطلق لتهجير الفلسطينيين من أراضيهم أو لتصفية القضية الفلسطينية، مشددين على ثبات الموقف العربي في ما يتعلق بإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، كونه السبيل الوحيد لتحقيق السلام الدائم في المنطقة.


وقال المتحدث الرسمي باسم الرئاسة السفير محمد الشناوي، إن القمة تناولت أيضًا استعراض واعتماد الخطة المصرية لإعادة إعمار قطاع غزة دون تهجير سكانه، حيث أعرب القادة العرب عن دعمهم الكامل لهذه الخطة، وهو ما تجلى في البيان الختامي للقمة.

 
gnews

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