الرئاسة المصرية: القادة العرب أعلنوا دعم خطة مصر لإعادة إعمار غزة دون تهجير

وقالت الرئاسة المصرية، في بيان، إن القمة شهدت نقاش القادة العرب بشأن سبل دعم القضية الفلسطينية، حيث أكدوا رفضهم المطلق لتهجير الفلسطينيين من أراضيهم أو لتصفية القضية الفلسطينية، مشددين على ثبات الموقف العربي في ما يتعلق بإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، كونه السبيل الوحيد لتحقيق السلام الدائم في المنطقة.
وقال المتحدث الرسمي باسم الرئاسة السفير محمد الشناوي، إن القمة تناولت أيضًا استعراض واعتماد الخطة المصرية لإعادة إعمار قطاع غزة دون تهجير سكانه، حيث أعرب القادة العرب عن دعمهم الكامل لهذه الخطة، وهو ما تجلى في البيان الختامي للقمة.
-
أخبار متعلقة
-
البيان الختامي للقمة العربية غير العادية في القاهرة
-
القمة العربية تشجع الدول على طرح مبادرات مشابهة بـ "استعادة الأمل" الأردنية
-
القمة العربية غير العادية تواصل أعمالها في القاهرة
-
الخارجية الأميركية: روبيو أكد لنتنياهو دعم واشنطن الثابت لإسرائيل
-
الرئيس السوري: ما يحدث اليوم في غزة جرس إنذار لنا جميعا
-
غوتيريش: نثمن عمل أونروا وندعو لدعمها بشكل كامل
-
السيسي: العدوان على غزة خلف وصمة عار في تاريخ البشرية
-
بدء أعمال القمة العربية غير العادية في القاهرة