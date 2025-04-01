الرئيسان المصري والأميركي يبحثان الجهود لاستعادة الهدوء في المنطقة

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المصرية في بيان، بأن الرئيسين تناولا خلال اتصال هاتفي، اليوم الثلاثاء، سبل تعزيز العلاقات الثنائية، مؤكدين عمق وقوة العلاقات الاستراتيجية التي تربط بين البلدين وحرصهما على استمرار هذا التعاون بما يحقق المصالح المشتركة.
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