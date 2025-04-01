الرئيسان المصري والأميركي يبحثان الجهود لاستعادة الهدوء في المنطقة

الوكيل الإخباري- بحث الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الأميركي دونالد ترمب، تطورات الأوضاع في الشرق الأوسط وجهود الوساطة لاستعادة الهدوء للمنطقة، وهو ما ينعكس بصورة إيجابية على الملاحة في البحر الأحمر، ويوقف الخسائر الاقتصادية لكل الأطراف.

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