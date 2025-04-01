الثلاثاء 2025-04-01 11:02 م
 

الرئيسان المصري والأميركي يبحثان الجهود لاستعادة الهدوء في المنطقة

الرئيسان المصري والأميركي
الرئيسان المصري والأميركي
 
الثلاثاء، 01-04-2025 10:10 م

الوكيل الإخباري-    بحث الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الأميركي دونالد ترمب، تطورات الأوضاع في الشرق الأوسط وجهود الوساطة لاستعادة الهدوء للمنطقة، وهو ما ينعكس بصورة إيجابية على الملاحة في البحر الأحمر، ويوقف الخسائر الاقتصادية لكل الأطراف.

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وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المصرية في بيان، بأن الرئيسين تناولا خلال اتصال هاتفي، اليوم الثلاثاء، سبل تعزيز العلاقات الثنائية، مؤكدين عمق وقوة العلاقات الاستراتيجية التي تربط بين البلدين وحرصهما على استمرار هذا التعاون بما يحقق المصالح المشتركة.

 
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