الرئيسة الفنزويلية المؤقتة: منفتحون على اتفاقيات الطاقة الدولية

الوكيل الاخباري- أعلنت الرئيسة الفنزويلية المؤقتة ديلسي رودريغيز في اجتماع مع أعضاء البرلمان أن بلادها منفتحة على اتفاقيات الطاقة الدولية القائمة على الاحترام والمنفعة المتبادلة.
وقالت رودريغيز: "نحن قوة عظمى في مجال الطاقة... لطالما كانت هناك فكرة مفادها ضرورة نقل نفط فنزويلا إلى دول الشمال. فنزويلا منفتحة على علاقات الطاقة التي تعود بالنفع على جميع الأطراف، حيث يتم تحديد التفاعل الاقتصادي من خلال العقود التجارية. هذا هو موقفنا".
وأضافت: "تمتلك فنزويلا أكبر احتياطيات من النفط والغاز. ينبغي أن تخدم هذه الموارد تنمية البلاد وتنمية الدول الأخرى... نحن مستعدون لعلاقة قائمة على الاحترام في إطار عقود تحترم القانون الدولي".
وتابعت رودريغيز: "نحن نفكر في كيفية تحويل الاقتصاد إلى محرك لتنمية البلاد... وتُعد صادرات النفط أحد المحركات الاقتصادية. نريد تنويع صادراتنا واستيراد ما لا ننتجه في فنزويلا فقط".
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد حذر من أن عدم امتثال رودريغيز لمطالبه، قد يؤدي إلى إطلاق عملية عسكرية ثانية داخل البلاد.
