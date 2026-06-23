الثلاثاء 2026-06-23 08:54 ص

الرئيسة الفنزويلية بالوكالة: الإطاحة بمادورو وضعت فنزويلا على "المسار الصحيح"

الرئيسة المؤقتة لفنزويلا، ديلسي رودريغيز
الرئيسة المؤقتة لفنزويلا ديلسي رودريغيز
 
الثلاثاء، 23-06-2026 07:38 ص
الوكيل الإخباري-   اعتبرت الرئيسة الفنزويلية بالوكالة دلسي رودريغيز ، أن إطاحة الولايات المتحدة بنيكولاس مادورو وضع فنزويلا على "المسار الصحيح".اضافة اعلان


وتولت رودريغيز التي شغلت سابقا منصب نائب الرئيس، السلطة بعد اعتقال مادورو على يد قوات أميركية خاصة خلال عملية عسكرية في كراكاس في كانون الثاني.

ومنذ ذلك الحين، أعادت رودريغز فتح البلاد أمام الاستثمارات الخاصة والمصالح الأجنبية في ظل رقابة مشددة من الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

وفي كلمة ألقتها في حفل أقيم في كاراكاس، احتفت رودريغيز باستئناف العلاقات الدبلوماسية مع واشنطن منذ اعتقال مادورو.

وقالت "شكّل الثالث من كانون الثاني 2026 نقطة تحول في السياسة الوطنية وفي نظرتنا للعلاقات الدولية".

أضافت بحضور ضيوف دوليين أن فنزويلا "لم تكن لتتخيل" في مثل هذا الوقت من العام الماضي حقبة ما بعد مادورو.
 
 


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