الثلاثاء 2026-02-03 07:52 ص

الرئيسة الفنزويلية بالوكالة تلتقي رئيسة البعثة الدبلوماسية الأميركية

رئيسة فنزويلا المؤقتة ديلسي رودريغيز، 15 كانون الثاني
الرئيسة الفنزويلية بالوكالة تلتقي رئيسة البعثة الدبلوماسية الأميركية
 
الثلاثاء، 03-02-2026 06:00 ص
الوكيل الإخباري-   التقت الرئيسة الفنزويلية بالوكالة ديلسي رودريغيز الثلاثاء، الرئيسة الجديدة للبعثة الدبلوماسية الأميركية في البلاد، وفق ما أعلن وزير الاتصالات، بعد أقل من شهر من اعتقال الولايات المتحدة نيكولاس مادورو.اضافة اعلان


وأفاد وزير الاتصالات ميغيل بيريز بيرلا على تلغرام بأن الاجتماع بين رودريغيز والدبلوماسية الأميركية لورا دوغو في القصر الرئاسي "يندرج في إطار جدول الأعمال بين فنزويلا والولايات المتحدة".

ويمثل تعيين دوغو في 22 كانون الثاني في أعلى منصب في بعثة دبلوماسية بعد السفير، نقطة تحول في العلاقات بين واشنطن وكراكاس والتي انهارت عام 2019 بعدما رفضت واشنطن الاعتراف بإعادة انتخاب مادورو واختارت الاعتراف بحكومة موازية بقيادة زعيم المعارضة خوان غوايدو.

وتحل دوغو التي شغلت منصب سفيرة الولايات المتحدة لدى نيكاراغوا بين عامَي 2012 و2015، مكان جون مكنمارا الذي يشغل هذا المنصب في كولومبيا منذ 1 شباط 2025.
 
 


gnews

أحدث الأخبار

الرئيس الأميركي دونالد ترامب

عربي ودولي الرئيس الكولومبي يلتقي دونالد ترامب الثلاثاء في البيت الأبيض

سبيكة ذهبية

أسواق ومال ارتفاع مفاجئ على أسعار الذهب عالميا

يطرأ اليوم الثلاثاء انخفاض ملموس على درجات الحرارة، ويكون الطقس باردًا في أغلب المناطق، وغائمًا جزئيًا إلى غائم، مع هطول أمطار بإذن الله تعالى خلال ساعات الصباح الباكر في شمال المملكة، تمتد تدريجيًا إ

الطقس تطورات المنخفض الجوي وحالة الطقس الثلاثاء - تحذيرات

الإعلامي محمد الوكيل

أخبار محلية البث المباشر لـ برنامج الوكيل

النفط مستقر مع ترقب الأسواق احتمال تهدئة التوتر بين الولايات المتحدة وإيران

أسواق ومال النفط مستقر مع ترقب الأسواق احتمال تهدئة التوتر بين الولايات المتحدة وإيران

تعبيرية

وظائف مدعوون لاجراء المقابلات الشخصية - أسماء

الوكيل الإخباري- اعلن مستشفى الأمير حمزة، اليوم الثلاثاء، عن حاجتها لتعبئة وظائف شاغرة.

وظائف وظائف حكومية شاغرة - تفاصيل

عملات ورقية من الدولار الأميركي

أسواق ومال الدولار يحافظ على مكاسبه بفضل بيانات اقتصادية قوية



 






الأكثر مشاهدة