الرئيسة الفنزويلية بالوكالة تلتقي رئيسة البعثة الدبلوماسية الأميركية

الوكيل الإخباري- التقت الرئيسة الفنزويلية بالوكالة ديلسي رودريغيز الثلاثاء، الرئيسة الجديدة للبعثة الدبلوماسية الأميركية في البلاد، وفق ما أعلن وزير الاتصالات، بعد أقل من شهر من اعتقال الولايات المتحدة نيكولاس مادورو. اضافة اعلان





وأفاد وزير الاتصالات ميغيل بيريز بيرلا على تلغرام بأن الاجتماع بين رودريغيز والدبلوماسية الأميركية لورا دوغو في القصر الرئاسي "يندرج في إطار جدول الأعمال بين فنزويلا والولايات المتحدة".



ويمثل تعيين دوغو في 22 كانون الثاني في أعلى منصب في بعثة دبلوماسية بعد السفير، نقطة تحول في العلاقات بين واشنطن وكراكاس والتي انهارت عام 2019 بعدما رفضت واشنطن الاعتراف بإعادة انتخاب مادورو واختارت الاعتراف بحكومة موازية بقيادة زعيم المعارضة خوان غوايدو.



وتحل دوغو التي شغلت منصب سفيرة الولايات المتحدة لدى نيكاراغوا بين عامَي 2012 و2015، مكان جون مكنمارا الذي يشغل هذا المنصب في كولومبيا منذ 1 شباط 2025.

