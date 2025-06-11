الرئيس الأرجنتيني يعلن نقل سفارة بلاده الى القدس في العام 2026

وقال ميلي أمام الكنيست حيث دُعي لإلقاء كلمة في مناسبة زيارته الرسمية الثانية لإسرائيل "يشرفني أن أعلن لكم أنه في عام 2026، سيكون نقل سفارتنا إلى مدينة القدس الغربية ساري المفعول".
وتقع السفارة الأرجنتينية حاليا قرب تل أبيب.
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