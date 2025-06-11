الرئيس الأرجنتيني يعلن نقل سفارة بلاده الى القدس في العام 2026

09:03 م

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الوكيل الإخباري- أعلن الرئيس الأرجنتيني خافيير ميلي الأربعاء، في كلمة أمام الكنيست الإسرائيلي أن بلاده ستنقل سفارتها إلى القدس في عام 2026. اضافة اعلان





وقال ميلي أمام الكنيست حيث دُعي لإلقاء كلمة في مناسبة زيارته الرسمية الثانية لإسرائيل "يشرفني أن أعلن لكم أنه في عام 2026، سيكون نقل سفارتنا إلى مدينة القدس الغربية ساري المفعول".



وتقع السفارة الأرجنتينية حاليا قرب تل أبيب.