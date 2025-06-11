الأربعاء 2025-06-11 09:09 م
 

الرئيس الأرجنتيني يعلن نقل سفارة بلاده الى القدس في العام 2026

رئيس الأرجنتين خافيير ميلي
رئيس الأرجنتين خافيير ميلي
 
الأربعاء، 11-06-2025 09:03 م
الوكيل الإخباري-   أعلن الرئيس الأرجنتيني خافيير ميلي الأربعاء، في كلمة أمام الكنيست الإسرائيلي أن بلاده ستنقل سفارتها إلى القدس في عام 2026.اضافة اعلان


وقال ميلي أمام الكنيست حيث دُعي لإلقاء كلمة في مناسبة زيارته الرسمية الثانية لإسرائيل "يشرفني أن أعلن لكم أنه في عام 2026، سيكون نقل سفارتنا إلى مدينة القدس الغربية ساري المفعول".

وتقع السفارة الأرجنتينية حاليا قرب تل أبيب.
 
gnews

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