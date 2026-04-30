الخميس 2026-04-30 09:44 ص

الرئيس الأمريكي يطلق على "هرمز" اسم "مضيق ترامب"

الخميس، 30-04-2026 09:39 ص
الوكيل الإخباري-   أعاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نشر صورة على منصة "تروث سوشيال" تطلق على مضيق هرمز اسم "مضيق ترامب"، في خطوة تصعيدية جديدة تزامنت مع توجيهه تهديدات شديدة اللهجة لإيران.اضافة اعلان


ويأتي هذا المنشور بعد أن كان ترامب نشر عبر المنصة صورة مولدة بالذكاء الاصطناعي تظهره وهو يحمل بيده بندقية، مع عبارة "لا مزيد من الرجل اللطيف"، وكتب: "إيران لا تستطيع تجميع نفسها. إنهم لا يعرفون كيفية التوقيع على اتفاقية غير نووية. من الأفضل أن يصبحوا أذكياء قريباً!".

وجاءت هذه التهديدات بعد أن ألغى ترامب الرحلة المقررة للمفاوضين الأمريكيين إلى إسلام آباد الأسبوع الماضي، مؤكداً أن واشنطن تملك كل الأوراق، وأن على إيران القدوم إليها إذا أرادت التحدث.

وكانت طهران قد اقترحت إعادة فتح المضيق مقابل رفع الحصار الأمريكي عن موانئها وإنهاء الحرب، مع تأجيل مناقشة ملفها النووي، وهو ما لم يُرضِ ترامب، حيث يُتوقع أن يرد البيت الأبيض بعرض مضاد.

وأدى هذا الجمود إلى ارتفاع أسعار النفط، حيث ارتفع خام غرب تكساس الوسيط بنسبة 2.82% إلى 102.75 دولار، وخام برنت بنسبة 3% إلى 114.62 دولار، في وقت أعلنت فيه الإمارات انسحابها من أوبك، مما زاد من تعقيد مشهد الإمدادات العالمية.
 
 


