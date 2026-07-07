الرئيس الأميركي يصل إلى أنقرة للمشاركة في قمة حلف شمال الأطلسي

ومن المقرّر أن يجري ترامب محادثات مع نظيره التركي رجب طيب إردوغان في القصر الرئاسي، قبل الانضمام إلى مأدبة عشاء رسمية لقادة الحلف، عشية الجلسة الرئيسية للقمة الأربعاء.
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