الرئيس الأميركي يقر قانون العملات المستقرة لتنظيم الأصول الرقمية

وبحسب وكالة "بلومبيرغ" للأخبار الاقتصادية، يعد القانون الجديد إطارا تنظيميا أوليا لحماية المستهلك وتحديد ضوابط واضحة لتداول العملات المستقرة، وقد حظي بتأييد واسع من الحزبين الجمهوري والديمقراطي في مجلسي الشيوخ والنواب، خاصة أنه يأتي في سياق مساعي الإدارة الأمريكية لتحويل البلاد إلى "عاصمة العملات المشفرة في العالم".
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