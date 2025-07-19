الرئيس الأميركي يقر قانون العملات المستقرة لتنظيم الأصول الرقمية

الوكيل الإخباري- أقر الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، اليوم السبت، قانونا جديدا ينظم تداول "العملات المستقرة"، وهو نوع من العملات الرقمية المرتبطة بأصول مستقرة مثل الدولار، في خطوة تعد الأوسع نطاقا نحو تنظيم القطاع المالي الرقمي الناشئ في الولايات المتحدة.

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