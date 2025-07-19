السبت 2025-07-19 05:58 م
 

الرئيس الأميركي يقر قانون العملات المستقرة لتنظيم الأصول الرقمية

ترمب
دونالد ترمب
 
السبت، 19-07-2025 05:04 م

الوكيل الإخباري-    أقر الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، اليوم السبت، قانونا جديدا ينظم تداول "العملات المستقرة"، وهو نوع من العملات الرقمية المرتبطة بأصول مستقرة مثل الدولار، في خطوة تعد الأوسع نطاقا نحو تنظيم القطاع المالي الرقمي الناشئ في الولايات المتحدة.

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وبحسب وكالة "بلومبيرغ" للأخبار الاقتصادية، يعد القانون الجديد إطارا تنظيميا أوليا لحماية المستهلك وتحديد ضوابط واضحة لتداول العملات المستقرة، وقد حظي بتأييد واسع من الحزبين الجمهوري والديمقراطي في مجلسي الشيوخ والنواب، خاصة أنه يأتي في سياق مساعي الإدارة الأمريكية لتحويل البلاد إلى "عاصمة العملات المشفرة في العالم".

 
 
gnews

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