الرئيس الأوكراني يقيل قائد القوات الجوية

وكتب زيلينسكي على منصة تليغرام أمس الجمعة: "قررت استبدال قائد سلاح الجو في القوات المسلحة الأوكرانية"، بعد نشر مرسوم بذلك على موقع الرئاسة.
وتم تعيين قائد القيادة الجوية الوسطى أناتولي كريفونوجكا لقيادة القوات الجوية مؤقتا، وفق بيان أصدرته هيئة الأركان العامة الأوكرانية.
ولم يوضح زيلينسكي أسباب القرار، لكنه يأتي بعد إعلان أوكرانيا تحطم مقاتلة من طراز إف-16 أميركية الصنع، كانت قد تسلمتها في الآونة الأخيرة بعدما طالبت بها الغرب مرارا طيلة عامين لمواجهة القوات الروسية.
وأورد الجيش الأوكراني أن حادث التحطم الذي أودى بالطيار أوليكسي ميس الذي تلقى تدريبا في الولايات المتحدة، وقع خلال هجوم روسي كبير بالصواريخ والمسيّرات الاثنين الماضي.
ولم تدل السلطات الأوكرانية سوى بمعلومات ضئيلة عن الحادث.
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