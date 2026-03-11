الرئيس الإسرائيلي: الحرب مع إيران تحتاج إلى "نتيجة نهائية" وليس جدولا زمنيا محددا

الوكيل الإخباري- لم يقدم الرئيس الإسرائيلي إسحق هرتسوغ الثلاثاء جدولا زمنيا لانتهاء الحرب مع إيران وقال لصحيفة بيلد الألمانية "نحن بحاجة إلى أن نأخذ نفسا عميقا ونصل إلى النتيجة النهائية".

وأضاف هرتسوغ أن الهجمات الأميركية والإسرائيلية على إيران تغير شكل الشرق الأوسط برمته.