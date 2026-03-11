الرئيس الإسرائيلي: الحرب مع إيران تحتاج إلى "نتيجة نهائية" وليس جدولا زمنيا محددا

وأضاف هرتسوغ أن الهجمات الأميركية والإسرائيلية على إيران تغير شكل الشرق الأوسط برمته.
ودافع عن الضربات على مواقع النفط الإيرانية باعتبارها وسيلة لسلب أموال "آلة الحرب" في طهران.
-
أخبار متعلقة
-
إسرائيل تعلن إطلاق "موجة غارات" على إيران
-
البيت الأبيض: ترامب لن يكون "سعيدا" إذا تبيّن أن روسيا تمدّ إيران بمعلومات استخباراتية
-
صحيفة: إسرائيل ترفض طلب لبنان وقف القتال للسماح بإجراء محادثات
-
البحرين: اعتراض وتدمير 106 صواريخ و176 مسيرة منذ بدء الهجمات الإيرانية
-
البيت الأبيض: البحرية الأميركية لم ترافق أي سفن عبر مضيق هرمز
-
ترامب يطالب إيران بإزالة أي ألغام بمضيق هرمز
-
المدمّرة البريطانية "إتش إم إس دراغون" تبحر إلى المتوسّط لحماية قبرص
-
إسرائيل تتهم إيران باختراق كاميرات مراقبة بغرض التجسس