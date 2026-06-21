الرئيس الإسرائيلي: طرح المخاوف المشروعة لأمريكا أمر مبرر

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الوكيل الإخباري- قال الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ، في مقابلة مع فوكس نيوز، إن الحوار مع الولايات المتحدة ينبغي أن يجري في غرف مغلقة وينبغي أن يكون مفتوحا وصريحا كما كان الحال دائما، وفق تعبيره. اضافة اعلان





وأضاف قائلا "نحن حليف وثيق ومقرب ومخلص للولايات المتحدة ونعمل معا لضمان ألا تمتلك إيران أي قدرات نووية أو تكون على عتبة امتلاك السلاح النووي".



وتابع أنه "ممكن أن تكون لدينا اختلافات في وجهات النظر مع أمريكا لكنني أعتقد أن طرح المخاوف المشروعة أمر مبرر تماما".





