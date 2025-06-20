الرئيس الإسرائيلي: هدفنا القضاء على برامج إيران النووية والصاروخية

الوكيل الإخباري- قالت صحيفة بوليتيكو عن الرئيس الإسرائيلي ان تغيير النظام في إيران ليس هدفا لنا لكن إزاحته ستصب في مصلحة الشعب الإيراني.

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وبينت "هدفنا الرئيسي هو القضاء على برامج إيران النووية والصاروخية".