الرئيس الإسرائيلي: هدفنا القضاء على برامج إيران النووية والصاروخية

وبينت "هدفنا الرئيسي هو القضاء على برامج إيران النووية والصاروخية".
وتابعت "ما زلنا منفتحين على الدبلوماسية التي يمكن أن تكون جزءا من الحل".
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