الرئيس الإسرائيلي يصف صباح اليوم بـ"الحزين والصعب"

10:14 ص

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/734280 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- علّق الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتصوغ على الهجمات الإيرانية الأخيرة على إسرائيل ليلة الأحد، والتي أدّت إلى مقتل وإصابة العشرات وتدمير مبانٍ سكنية، واصفًا الحدث بأنه "صباح حزين وصعب". اضافة اعلان





وأشار هرتصوغ اليوم الأحد إلى الوفيات في إسرائيل نتيجة إطلاق الصواريخ الإيرانية، قائلًا: "هذا صباح حزين وصعب للغاية، قُتل أخواتنا وإخواننا وأُصيبوا ليلًا بهجمات إيرانية إجرامية ضد السكان المدنيين في بات يام وتمرة ومجتمعات أخرى، اليهود والعرب وكبار السن والمهاجرين الجدد، بمن فيهم الأطفال وكبار السن والنساء والرجال".



وأضاف: "أشارك العائلات الحزن الشديد، وأتألم من الخسارة الفادحة، وأصلّي من أجل شفاء الجرحى ومكان المفقودين".



وصباح اليوم، أفادت وسائل إعلام عبرية بمقتل 6 إسرائيليين وإصابة أكثر من 100، وفقدان 35 في منطقة بات يام وسط إسرائيل، فيما أكّدت إصابة 37 شخصًا في رحوفوت نتيجة سقوط صواريخ إيرانية.



وكانت وسائل إعلام إسرائيلية قد أفادت بإصابة 6 مواقع في تل أبيب بشكل مباشر بصواريخ إيرانية، في الليلة الثانية من المواجهات المدمّرة بين إيران وإسرائيل.



ونقلت وكالة "فارس" الإيرانية للأنباء، الأحد، عن مصدر مطّلع قوله إن بعض الصواريخ التي قصفت تل أبيب فجر اليوم مزوّدة برؤوس حربية تصل إلى 1.5 طن، وهي شديدة الانفجار.



ومنذ فجر الجمعة، بدأت إسرائيل هجومًا واسعًا على إيران بعشرات المقاتلات، أسمته "الأسد الصاعد"، وقصفت خلاله منشآت نووية وقواعد صواريخ في مناطق مختلفة، ومبانٍ سكنية، واغتالت قادة عسكريين بارزين وعلماء نوويين.



ومن جهته، أعلن الحرس الثوري الإيراني أن طهران أطلقت عملية "الوعد الصادق 3" ردًا على الضربات الإسرائيلية.



روسيا اليوم