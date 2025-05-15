الرئيس الإماراتي: سنستثمر 1.4 تريليون دولار في الولايات المتحدة

وقال بن زايد: "هناك شراكة قوية بين الإمارات والولايات المتحدة من أجل التنمية. وأخذت هذه الشراكة دفعة نوعية وغير مسبوقة خصوصا في مجالات الاقتصاد الجديد والطاقة والتكنولوجيا المتقدمة والذكاء الاصطناعي والصناعة".
وأضاف أن "ما يؤكد على ذلك مخطط الإمارات للاستثمار في الولايات المتحدة في هذه المجالات، بقيمة 1.4 تريليون دولار خلال العشر سنوات القادمة".
وأكد بن زايد حرص الإمارات على مواصلة العمل مع الولايات المتحدة من أجل تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة.
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