الخميس 2025-05-15 11:15 م
 

الرئيس الإماراتي: سنستثمر 1.4 تريليون دولار في الولايات المتحدة

الرئيس الأميركي دونالد ترامب ورئيس الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان
الرئيس الأميركي دونالد ترامب ورئيس الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان
 
الخميس، 15-05-2025 10:03 م
الوكيل الإخباري-   أعلن الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، الخميس، خلال استقباله نظيره الأميركي دونالد ترامب في قصر الوطن بأبوظبي، أن بلاده ستستثمر 1.4 تريليون دولار في الولايات المتحدة خلال السنوات العشر المقبلة.اضافة اعلان


وقال بن زايد: "هناك شراكة قوية بين الإمارات والولايات المتحدة من أجل التنمية. وأخذت هذه الشراكة دفعة نوعية وغير مسبوقة خصوصا في مجالات الاقتصاد الجديد والطاقة والتكنولوجيا المتقدمة والذكاء الاصطناعي والصناعة".

وأضاف أن "ما يؤكد على ذلك مخطط الإمارات للاستثمار في الولايات المتحدة في هذه المجالات، بقيمة 1.4 تريليون دولار خلال العشر سنوات القادمة".

وأكد بن زايد حرص الإمارات على مواصلة العمل مع الولايات المتحدة من أجل تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة.
 
gnews

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