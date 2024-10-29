الرئيس الإندونيسي: نحن بحاجة للانضمام إلى مجموعة "بريكس"

ونقل موقع تيمبو Tempo الإندونيسي تصريح الرئيس برابوو: "نعتقد أن إندونيسيا يجب أن تكون حاضرة في قمم "بريكس"، نريد أن نكون حاضرين في جميع المنصات.
وأضاف رئيس الدولة: "في "بريكس نرى اقتصادات كبيرة على غرار روسيا والبرازيل وجنوب افريقيا، كما انضم إليها مؤخرا العديد من جيراننا".
في أكتوبر 2023، قال الرئيس الإندونيسي السابق جوكو ويدودو إن البلاد تنتظر اللحظة المناسبة للانضمام إلى "بريكس" ويمكن أن يحدث ذلك في عام 2024 أو 2025، لكنها لا تريد استعجال الأمور.
كما أعلنت الخارجية الإندونيسية في بيان حول نتائج حضور الوزير سوغيون قمة مجموعة "بريكس" في مدينة قازان الروسية نية جاكارتا الانضمام إلى المجموعة.
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