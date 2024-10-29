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الرئيس الإندونيسي: نحن بحاجة للانضمام إلى مجموعة "بريكس"

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الرئيس الإندونيسي برابوو سوبيانتو
الثلاثاء، 29-10-2024 03:56 م

الوكيل الإخباري- أكد الرئيس الإندونيسي برابوو سوبيانتو أن بلاده بحاجة إلى الانضمام لمجموعة "بريكس" وأنه لا يمكن لها أن تكون مقيدة بتكتلات محددة، بل تسعى لتكون حاضرة في كل مكان.

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ونقل موقع تيمبو Tempo الإندونيسي تصريح الرئيس برابوو: "نعتقد أن إندونيسيا يجب أن تكون حاضرة في قمم "بريكس"، نريد أن نكون حاضرين في جميع المنصات. لا يمكن أن تكون إندونيسيا مرتبطة بتكتلات معينة، ولكنها تسعى جاهدة إلى التواجد في كل مكان".

 

وأضاف رئيس الدولة: "في "بريكس نرى اقتصادات كبيرة على غرار روسيا والبرازيل وجنوب افريقيا، كما انضم إليها مؤخرا العديد من جيراننا".


في أكتوبر 2023، قال الرئيس الإندونيسي السابق جوكو ويدودو إن البلاد تنتظر اللحظة المناسبة للانضمام إلى "بريكس" ويمكن أن يحدث ذلك في عام 2024 أو 2025، لكنها لا تريد استعجال الأمور.


كما أعلنت الخارجية الإندونيسية في بيان حول نتائج حضور الوزير سوغيون قمة مجموعة "بريكس" في مدينة قازان الروسية نية جاكارتا الانضمام إلى المجموعة.

 

RT

 
gnews

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