الرئيس الإيراني: إذا استمرت الاعتداءات فستكون ردودنا أكثر إيلاما

09:47 م

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الوكيل الإخباري- قال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان إن بلاده لم تبدأ هذه الحرب لكنها ردت بحزم، و"إذا استمرت الاعتداءات فستكون ردودنا أكثر إيلاما للمعتدين". اضافة اعلان

