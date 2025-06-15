الأحد 2025-06-15 10:44 م
 

الرئيس الإيراني: إذا استمرت الاعتداءات فستكون ردودنا أكثر إيلاما

الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان
الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان
 
الأحد، 15-06-2025 09:47 م
الوكيل الإخباري-   قال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان إن بلاده لم تبدأ هذه الحرب لكنها ردت بحزم، و"إذا استمرت الاعتداءات فستكون ردودنا أكثر إيلاما للمعتدين". اضافة اعلان
 
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