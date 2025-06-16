الرئيس الإيراني: إسرائيل تتجه لضرب المسلمين واحد تلو الآخر

الوكيل الإخباري- قال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان إن بلاده لا تسعى للتسلط، في حين أن إسرائيل هي من تسعى لضرب المسلمين واحداً تلو الآخر وفرض إملاءاتها عليهم.





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