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الرئيس الإيراني: إسرائيل تتجه لضرب المسلمين واحد تلو الآخر

الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان
الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان
 
الإثنين، 16-06-2025 09:36 ص

الوكيل الإخباري- قال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان إن بلاده لا تسعى للتسلط، في حين أن إسرائيل هي من تسعى لضرب المسلمين واحداً تلو الآخر وفرض إملاءاتها عليهم.

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وفي تصريحات جديدة نقلتها وكالة الجمهورية الإسلامية للأنباء صباح اليوم الاثنين، أكد بزشكيان أن إيران لا تسعى لامتلاك السلاح النووي "بناءً على سياسات المرشد، وهذا اعتقاد راسخ لدينا".

وأضاف أن بلاده لم تكن من ترك المفاوضات (بشأن ملفها النووي)، وما يطالب به هو حق إيران القانوني، مؤكداً أنه لا يحق لأحد أن يسلب إيران حق الانتفاع بالطاقة النووية والأبحاث التي تصب في مصلحة شعبها.

في الوقت نفسه، قال بزشكيان إن إيران صامدة بكل قوة ولا تخشى شيئاً، وتطلب من شعبها الصبر على الأزمات التي فرضها "الكيان المتوحش"، على حد وصفه.

ووجه الرئيس الإيراني انتقادات حادة للولايات المتحدة، وقال إنها "تمارس البلطجة وتخالف القوانين الدولية بالسماح لإسرائيل بالاعتداء علينا".

يُذكر أن إسرائيل بدأت فجر الجمعة الماضية هجوماً واسعاً على إيران بعشرات المقاتلات، أسمته "الأسد الصاعد"، وقصفت خلاله منشآت نووية وقواعد صواريخ بمناطق مختلفة، واغتالت قادة عسكريين بارزين وعلماء نوويين.

وفي مساء اليوم نفسه، بدأت إيران الرد على الهجوم بسلسلة من الضربات الصاروخية الباليستية والطائرات المسيّرة، بلغت عشر موجات حتى مساء الأحد، وأسفرت – بحسب الإحصاءات الإسرائيلية المعلنة – عن 14 قتيلاً وأكثر من 345 مصاباً، إضافة إلى أضرار مادية كبيرة طالت مباني ومركبات، وفق ما أفادت به وزارة الصحة الإسرائيلية.

الجزيرة

 
gnews

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