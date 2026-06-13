الرئيس الإيراني: الحرب فشلت في تحقيق أهدافها

وأضاف بزشكيان أنه يدرك حجم الصعوبات التي تحملها الشعب الإيراني، مشيراً إلى أن صبر المواطنين على الضغوط الاقتصادية شكّل اختباراً كبيراً خلال الفترة الماضية.
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