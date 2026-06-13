السبت 2026-06-13 09:23 م

الرئيس الإيراني: الحرب فشلت في تحقيق أهدافها

الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان
الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان
 
السبت، 13-06-2026 07:25 م
الوكيل الإخباري-   قال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان إن الحرب فشلت في تحقيق أهدافها رغم اغتيال قادة وعلماء نوويين واستهداف البنية التحتية.اضافة اعلان


وأضاف بزشكيان أنه يدرك حجم الصعوبات التي تحملها الشعب الإيراني، مشيراً إلى أن صبر المواطنين على الضغوط الاقتصادية شكّل اختباراً كبيراً خلال الفترة الماضية.
 
 


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