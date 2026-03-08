الرئيس الإيراني: "العدو" يريد زرع الفتنة مع الجيران

08:45 ص

الوكيل الإخباري- قال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، الأحد، إن "العدو" حرف كلامه ويريد زرع الفتنة مع الجيران، وذلك وفقا لما نقله التلفزيون الرسمي الإيراني.





وأضاف التلفزيون الرسمي أن الرئيس الإيراني قال إن "العلاقات مع الجيران يجب أن تكون جيدة وردودنا على الضربات لا تعني وجود مشكلة معهم".



وتشن إسرائيل والولايات المتحدة ضربات جوية على إيران منذ السبت 28 شباط، أدت إلى مقتل المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، ومنذ ذلك الحين تردّ طهران بضرب إسرائيل ودول في المنطقة بصواريخ وطائرات مسيّرة.



ونفذت إيران حظرا بحريا على عبور السفن في مضيق هرمز، واستهدفت ناقلات نفط حاولت العبور منه.



وفي يوم الأحد الأول من آذار، أطلق حزب الله صواريخ عدة من لبنان استهدفت شمال إسرائيل، ردا على اغتيال خامنئي، ما جرّ لبنان إلى حرب مفتوحة مع إسرائيل، حيث نفذت الأخيرة غارات مدمرة على جنوبي لبنان والضاحية الجنوبية لبيروت.





