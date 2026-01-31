السبت 2026-01-31 04:07 م

الرئيس الإيراني: ترامب ونتنياهو وأوروبا أثاروا التوتر في الاحتجاجات الأخيرة

السبت، 31-01-2026 01:52 م
الوكيل الإخباري-  قال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، السبت، إن الرئيس الأميركي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وأوروبا أثاروا التوترات في الاحتجاجات التي اجتاحت البلاد مؤخرًا و"استفزوا" الشعب.اضافة اعلان


وفي سياق متصل، حذّر قائد الجيش الإيراني أمير حاتمي، السبت، الولايات المتحدة وإسرائيل من شنّ أي هجوم، مؤكدًا أن قوات بلاده في حالة تأهّب قصوى، في ظل التعزيزات العسكرية الكبيرة التي نشرتها واشنطن في منطقة الخليج.

وقال حاتمي، بحسب ما نقلت عنه وكالة الأنباء الرسمية الإيرانية "إرنا"، إنّه "إذا ارتكب العدو خطأ، فلا شكّ في أنّ ذلك سيعرّض أمنه هو للخطر، وكذلك أمن المنطقة وأمن الكيان الصهيوني"، مشيرًا إلى أن القوات المسلحة الإيرانية "في أعلى درجات الجاهزية الدفاعية والعسكرية".

وأكد أن التكنولوجيا النووية لبلاده "لا يمكن القضاء عليها"، وذلك بعد تصريحات للرئيس الأميركي دونالد ترامب توقّع فيها أن تسعى إيران إلى إبرام اتفاق لتجنّب ضربات أميركية.

وأضاف حاتمي، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الرسمية الإيرانية "إرنا"، أن "العلم والتكنولوجيا النووية للجمهورية الإيرانية لا يمكن القضاء عليهما، حتى لو استُشهد علماء وأبناء من هذا الوطن".
 
 


