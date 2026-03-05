الخميس 2026-03-05 11:30 م

الرئيس الإيراني: سنتعامل بحزم مع أي تحرك انفصالي

ت
أرشيفية
 
الخميس، 05-03-2026 10:06 م

الوكيل الإخباري-قال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان إن على حكّام المحافظات والقوات المسلحة "التعامل بحزم مع أي تحرك انفصالي".

اضافة اعلان


وأضاف بزشكيان، في منشور على منصة إكس، أنه يُقدّر "شجاعة ونُبل شعب كردستان الذين وقفوا إلى جانب قضية إيران في هذه الأيام التاريخية".


وأعرب الرئيس الإيراني عن تعاطفه مع عائلات "الشهداء والجرحى في هذه الأحداث". وشدّد على أن "المحافظين والقوات المسلحة المسؤولَين عن حفظ الأمن يجب أن يتعاملا بحزم مع أي حركة انفصالية".

 
 


gnews

أحدث الأخبار

أمسية شعرية في منتدى الرصيفة الثقافي

أخبار محلية أمسية ثقافية في منتدى الفريق الإبداعي بالرصيفة

إعلان صادر عن مديرية الأمن العام

أخبار محلية الأمن العام يكشف غموض وفاة سيدة بعمان ويلقي القبض على الجاني

اجتماع تنسيقي لتعزيز الأنشطة الرياضية في أندية المعلمين بالعقبة

أخبار محلية اجتماع تنسيقي لتعزيز الأنشطة الرياضية في أندية المعلمين بالعقبة

ا

عربي ودولي ترامب: ندعم أي هجوم يشنه الأكراد على إيران

مادبا

أخبار محلية تواصل فعاليات أماسي رمضان في مادبا

إربد

أخبار محلية مركز إربد الثقافي يستضيف فرقة "أنوار الهدى للإنشاد الديني"

ة

أخبار محلية إرادات ملكية باشتيوي والسواعير وخريسات والقطارنة

ب

عربي ودولي طائرات مسيّرة إيرانية تستهدف حاملة الطائرات الأميركية "أبراهام"



 






الأكثر مشاهدة