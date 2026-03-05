الرئيس الإيراني: سنتعامل بحزم مع أي تحرك انفصالي

الوكيل الإخباري-قال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان إن على حكّام المحافظات والقوات المسلحة "التعامل بحزم مع أي تحرك انفصالي".

اضافة اعلان



وأضاف بزشكيان، في منشور على منصة إكس، أنه يُقدّر "شجاعة ونُبل شعب كردستان الذين وقفوا إلى جانب قضية إيران في هذه الأيام التاريخية".