الرئيس الإيراني: سنتعامل بحزم مع أي تحرك انفصالي

وأضاف بزشكيان، في منشور على منصة إكس، أنه يُقدّر "شجاعة ونُبل شعب كردستان الذين وقفوا إلى جانب قضية إيران في هذه الأيام التاريخية".
وأعرب الرئيس الإيراني عن تعاطفه مع عائلات "الشهداء والجرحى في هذه الأحداث". وشدّد على أن "المحافظين والقوات المسلحة المسؤولَين عن حفظ الأمن يجب أن يتعاملا بحزم مع أي حركة انفصالية".
