الرئيس الإيراني: فعالية المحادثات تعتمد على تنفيذ التعهدات بدقة

08:47 ص

الوكيل الإخباري- أكد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان أن فعالية المحادثات تعتمد على الالتزام الكامل بالتعهدات المتفق عليها وتنفيذها بدقة. اضافة اعلان





وقال إن التصريحات التي تخرج عن النص المتفق عليه لا تساعد في دفع المفاوضات إلى الأمام، مشيراً إلى أن التقدم في مسار المحادثات سيُقاس من خلال الالتزام العملي بالمسؤوليات المقبولة.





