الرئيس الإيراني:‏ وصف فريق التفاوض بالخائن أمر مؤسف

الوكيل الإخباري- رفض الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان اتهام المفاوضين الإيرانيين بـ"الخيانة"، مؤكدا أن الإعلام الإيراني لا يمثل وجهة نظر المرشد الأعلى.



وقال بزشكيان في تصريحات صحفية إن الإعلام الإيراني لا يمثل وجهة نظر المرشد، وما يناقش في التلفزيون الرسمي لا يعكس توجيهات المرشد ومجلس الأمن القومي.

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وأضاف أن "وصف فريق التفاوض بالخائن أمر مؤسف، وأن قرار الحرب والتفاوض بيد المرشد ومجلس الأمن القومي وعلى الجميع الالتزام".