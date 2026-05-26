الرئيس الإيراني يأمر بإعادة الإنترنت بعد تعليقها منذ بداية الحرب

الوكيل الإخباري- أصدر الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان قرارا بإعادة خدمة الإنترنت في إيران بعد قطعها منذ بدء الحرب الأميركية الإسرائيلية على بلاده، وفق ما أفادت وسائل إعلام محلية الاثنين.





وذكرت وكالتا تسنيم وفارس أن "الرئيس بيزشكيان سلّم مرسوما إلى وزارة الاتصالات لإعادة خدمة الإنترنت إلى وضعها قبل كانون الثاني/يناير".



وكانت خدمة الإنترنت الدولية قد عُلقت خلال الاحتجاجات الواسعة التي بلغت ذروتها مطلع كانون الثاني/يناير، ثم قُطعت في 28 شباط/فبراير مع بداية حملة القصف الأميركية الإسرائيلية على إيران.



ولم يكن بإمكان الإيرانيين الوصول إلا إلى المنصات والمواقع الإلكترونية التابعة للشبكة الوطنية.





