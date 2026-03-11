الرئيس الإيراني يحدد 3 شروط لإنهاء الحرب

وأكد الرئيس الإيراني أن السبيل الوحيد لطي صفحة الحرب يتمثل في استجابة المجتمع الدولي والمجتمع المعتدي لثلاثة مطالب أساسية:
- الإقرار الكامل بحقوق إيران السيادية، بما يشمل ملفها النووي وأمنها الإقليمي.
- دفع تعويضات كاملة عن الأضرار المادية والبشرية الجسيمة التي لحقت بالبنية التحتية والمدنيين الإيرانيين جراء العمليات العسكرية الأخيرة.
-تقديم ضمانات قانونية ودولية ملزمة تمنع تكرار أي عدوان مستقبلي على الأراضي الإيرانية.
