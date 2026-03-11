الأربعاء 2026-03-11 11:26 م

الرئيس الإيراني يحدد 3 شروط لإنهاء الحرب

الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان
الأربعاء، 11-03-2026 09:47 م
الوكيل الإخباري-   حدد الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، في تصريحات صحفية اليوم، خارطة طريق واضحة لإنهاء النزاع المسلح الراهن، مشدداً على أن طهران لن تقبل بأي صيغة تفرض عليها "الاستسلام" أو التنازل عن سيادتها. اضافة اعلان


وأكد الرئيس الإيراني أن السبيل الوحيد لطي صفحة الحرب يتمثل في استجابة المجتمع الدولي والمجتمع المعتدي لثلاثة مطالب أساسية:

- الإقرار الكامل بحقوق إيران السيادية، بما يشمل ملفها النووي وأمنها الإقليمي.

- دفع تعويضات كاملة عن الأضرار المادية والبشرية الجسيمة التي لحقت بالبنية التحتية والمدنيين الإيرانيين جراء العمليات العسكرية الأخيرة.

-تقديم ضمانات قانونية ودولية ملزمة تمنع تكرار أي عدوان مستقبلي على الأراضي الإيرانية.
 
 


