الرئيس الإيراني يزور باكستان الثلاثاء

وكانت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية ذكرت أن محادثات فنية بين إيران والولايات المتحدة حول آليات تنفيذ مذكرة التفاهم بينهما، وتشكيل مجموعات عمل فنية ذات صلة، بدأت في سويسرا الاثنين.
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