الرئيس الإيراني يزور باكستان الثلاثاء

الوكيل الإخباري- قالت وزارة الخارجية الباكستانية، الاثنين، إن الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان سيزور باكستان الثلاثاء، واصفة الزيارة بأنها "فرصة مهمة" لمناقشة المساعي الدبلوماسية الجارية في أعقاب الاتفاق المؤقت بين إيران والولايات المتحدة.

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