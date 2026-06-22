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الرئيس الإيراني يزور باكستان الثلاثاء

الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان
مسعود بزشكيان
 
الإثنين، 22-06-2026 05:53 م

الوكيل الإخباري-   قالت وزارة الخارجية الباكستانية، الاثنين، إن الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان سيزور باكستان الثلاثاء، واصفة الزيارة بأنها "فرصة مهمة" لمناقشة المساعي الدبلوماسية الجارية في أعقاب الاتفاق المؤقت بين إيران والولايات المتحدة.

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وكانت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية ذكرت أن محادثات فنية بين إيران والولايات المتحدة حول آليات تنفيذ مذكرة التفاهم بينهما، وتشكيل مجموعات عمل فنية ذات صلة، بدأت في سويسرا الاثنين.

 
 


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